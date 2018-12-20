Продолжительность жизни увеличилась из-за антиалкогольных мер – эксперт

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Продолжительность жизни российских граждан в 2017 году могла увеличиться за счет антиалкогольных мер. Об этом порталу Москва 24 рассказала старший научный сотрудник ВШЭ Дарья Халтурина.

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин отметил, что продолжительность жизни российских граждан "чуть-чуть" увеличилась: в 2017 году она составляла 72,7 года, в 2018 году будет – 72,9 года.

"В 2017 году, действительно, увеличилась продолжительность жизни. У российских мужчин она увеличилась почти на год. В значительной степени это связано с антиалкогольными мерами, в частности, с запретом "фанфуриков" – спиртосодержащей непищевой продукции, речь идет о некоторых алкогольных парфюмерно-косметических суррогатах", – рассказала Халтурина.

По ее словам, продолжительность жизни населения увеличилась именно в тех регионах, где была проблема с употреблением парфюмерных спиртосодержащих суррогатов.

"Например, после таких антиалкогольных мер в Еврейской автономной области продолжительность жизни мужчин выросла на три года", – уточнила эксперт.

Она также добавила, что в 2018 году увеличение продолжительности жизни будет не таким большим, как в 2017-м.

"Это возможно лишь на фоне общего тренда: улучшения медицины, за счет антитабачных мер и так далее", – подытожила Халтурина.