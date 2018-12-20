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08:49

В Госдуме предложили запретить продавать фастфуд несовершеннолетним

общество еда

08:49

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Фото: depositphotos/arskajuhani

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости запрета продажи фастфуда несовершеннолетним, сообщает Агентство "Москва".

По словам парламентария, помимо того, что еда в фастфуде вредная, она делается исключительно в интересах производителей и экономии их средств.

"Если государство имеет особое отношение к заботе о детях, то фастфуд нельзя продавать детям так же, как водку и пиво. Несовершеннолетних нельзя пускать ни в McDonald’s, ни в Burger King", – сказал Милонов. Кроме этого, он заявил, что лимонады и газировки, которые производятся по нынешним стандартам, опасны и их нужно запретить в принципе.

"И чем быстрее польются горючие слезки хозяев Coca-Cola в России, тем лучше для здоровья нации. Pepsi и Coca-Cola – это фирмы-убийцы", – подчеркнул парламентарий.

Также Милонов призвал изменить ГОСТы для "индустрии снэков", поскольку сейчас мороженое, пирожные, шоколадные батончики делаются "из непонятных жиров", а в чипсах "куча искусственных добавок".

"Производители снижают себестоимость и производят все это из некачественных ингредиентов", – подчеркнул депутат.

Ранее аналитики сервиса "Яндекс.Деньги" выяснили, что россияне за год стали в два раза чаще есть фастфуд, при этом в ресторанах быстрого питания люди стали тратить меньше денег. Такая тенденция связана с тем, что торговые точки постоянно проводят промоакции, предлагая скидки и кэшбэк.

общество еда

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