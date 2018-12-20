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07:19

Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 декабря

общество погода

07:19

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Фото: depositphotos/liseykina

Облачная погода, слабый снег и до 12 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 20 декабря.

Погоду в столичном регионе продолжит определять атмосферный фронт по западной периферии антициклона.

Отмечается, что при облачной погоде с прояснениями местами будет идти слабый снег, передает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в столице составит 8-10 градусов мороза, по области – от 7 до 12 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Влажность воздуха около 80 процентов.

Атмосферное давление при этом останется на повышенном фоне и составит 763 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что высота сугробов в некоторых районах столицы достигла 23 сантиметров. Снег начался вечером 18 декабря и продолжается до сих пор.

Синоптики предупредили о морозах до конца недели

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