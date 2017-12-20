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Общество

20 декабря, 09:00

Илон Маск случайно раскрыл свой номер телефона

общество

Фото: ТАСС/Yang Lei

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск случайно поделился своим номером телефона с миллионами подписчиков в социальной сети Twitter.

Как сообщает "Газета.ру", в своей записи Маск обратился к техническому директору Oculus Джону Кармаку.

"Джон, есть минутка поговорить? Вот мой номер..." – написал бизнесмен на своей странице, однако после быстро удалил пост.

Ранее бывший сотрудник компании SpaceX Сахил Гупта сообщил, что за созданием криптовалюты Bitcoin стоит предприниматель Илон Маск.

В пользу своей теории Гупта привел несколько аргументов. Он отметил, что, во-первых, биткойн создан человеком, который мастерски владеет языком программирования C++. Во-вторых, криптовалюта появилась в 2008 году в роли альтернативы традиционной банковской системы, которая потерпела крах во время кризиса. Маск, в свою очередь, известен своими "стремлением решать глобальные проблемы".

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