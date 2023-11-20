Столичная прокуратура рассказала о новом способе мошенничества

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Прокуратура Москвы зафиксировала новый способ мошенничества через социальные сети. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

В сообщении указано, что 23-летний мужчина познакомился с девушкой в соцсети, после чего она сразу пригласила его на свидание в театр. Она сама выбрала спектакль и якобы себе купила билет, а собеседнику прислала ссылку, по которой он должен был купить билет себе. Он выбрал место рядом с девушкой и ввел по открывшейся ссылке данные банковской карты и пароли из СМС, отмечает ведомство.

Однако, как пишет прокуратура, операция не прошла, и он сообщил об этом девушке. В ответ она предложила ему обратиться в службу поддержки для возврата денег. По указанию лжесотрудника мужчина вновь ввел данные своей банковской карты.

В результате с его счета были похищены 25 тысяч рублей, после чего девушка и "служба поддержки" перестали выходить на связь. Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причастных к хищению денег лиц.

Прокуратура Москвы напомнила, что нельзя переходить по неизвестным ссылкам, полученным от незнакомцев по электронной почте, в сообщениях или соцсетях. Также не стоит вводить данные банковских карт и открывать небезопасные файлы.

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