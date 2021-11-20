Москвичей предупредили о гололедице, мокром снеге и ветре вечером субботы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

В Москве в ближайшее время синоптики прогнозируют гололедицу, мокрый снег с дождем и сильный ветер до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"До 21:00 20 ноября местами в Москве сохранятся осадки, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, сохранится усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали горожанам в связи с неблагоприятными погодными условиями строго следовать правилам персональной безопасности. Автомобилистов призвали снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

"Избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями", – говорится в сообщении.

Также в МЧС попросили не оставлять без присмотра детей.

Ранее столичные городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды, которую принесет циклон "Ульрих". К сильным порывам ветра были подготовлены жилые и нежилые дома, транспортные и торговые объекты, строящиеся здания. Энергоснабжающим организациям поручено подготовить аварийные источники питания.