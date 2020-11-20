Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина устроила скандал в самолете из-за маски

Чемпионка мира по боксу Рагозина устроила скандал в самолете из-за маски

Российская чемпионка мира по боку во втором среднем весе Наталья Рагозина устроила скандал на борту самолета из-за просьбы стюардессы надеть маску. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram.

К публикации она прикрепила видео, на котором спорит с бортпроводницей, и подписала, что в маске невозможно пить воду или шампанское.

Также спортсменка пригрозила крупным скандалом экс-главе авиакомпании Виталию Савельеву и предложила ему сделать ревизию.

Ранее полиция раскрыла убийство жителя Ленинградской области, получившего смертельное ранение из-за просьбы к пассажирам надеть маску в маршрутке. Погибшим оказался 53-летний житель Мурина, работавший замдиректора научно-исследовательского сертификационного центра.