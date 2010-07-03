Владимир Мау: более половины расходов нового бюджета Москвы связано с социальной сферой

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Более половины расходов нового бюджета Москвы связано с социальной сферой. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимира Мау.
"Судя по параметрам, больше половины расходных статей московского бюджета (53,3%) связано с социальной сферой. Развитие транспортной системы, социальная поддержка людей, образование, здравоохранение, жилье, развитие городской среды – все это расходные статьи, направленные на улучшение жизни горожан. А это - льготы, надбавки к пенсиям и еще много чего", – заявил ректор РАНХиГС.
Он добавил, что для России стоят на первом месте системные вложения в человеческий капитал, добавив, что в этом плане Москва традиционно показывает хороший пример.
Мау добавил, что на протяжении последних лет динамика московского бюджета показывает устойчивый рост. При этом он отметил, что увеличение доходов бюджета никаким образом не относится к увеличению налогового бремени.
Ректор пояснил, что в настоящий момент бюджет страны сбалансирован, что является важным показателем, если речь идет "о бюджете такого большого мегаполиса, как Москва".
30 октября депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении проект закона о городском бюджете. Проект внес на рассмотрение в Мосгордуму Сергей Собянин. Депутаты столичного парламента приняли документ, который охватывает как 2020 год, так и плановый период 2021 и 2022 годов.
По прогнозу, доходы бюджета столицы в следующем году достигнут 2 триллионов 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей. В 2021 году они будут равны 3 триллионам 64 миллиардам 152 миллионам рублей, в 2022-м – 3 триллионам 356 миллиардам 190,9 миллиона рублей.
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