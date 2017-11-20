Вертолеты проверяли утечки на теплотрассах Москвы в выходные

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Вертолеты, летавшие в небе над Москвой ночью в выходные, проверяли утечки на столичных теплотрассах. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"В рамках договора, заключенного "МОЭК" с "ГНПП "Аэрогеофизика", в ночь на 18 и 19 ноября 2017 года проводились работы, включающие в себя полеты для выполнения тепловой инфракрасной аэросъемки города Москвы", – пояснили представители пресс-службе.

По их словам, аэросъемка проводится с помощью авиационного сканирующего тепловизора "ИКАР" и позволяет максимально точно определить места сверхнормативных потерь тепловой энергии, определить места разрушения изоляции и разгерметизации трубопроводов, отслеживать развитие во времени такого рода изменений, а также своевременно проводить организационные и технические мероприятия по их минимизации и устранению.

"Как правило, полеты с аэрофотосъемкой проводятся в осенний период при температуре наружного воздуха около 0 градусов, оптимальной для проведения исследований", – добавил собеседник.

Воздушные полеты над городом обеспокоили горожан в разных районах столицы еще в пятницу вечером. "Кто знает, что происходит? Почему вертолеты разлетались, будто пожар тушат?" – интересовались жители.