В Госдуме РФ заявили, что переименовывать села Лох и Шалава принудительно не будут

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Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" и один из авторов законопроекта о запрете использования оскорблений в названиях населенных пунктов Антон Ткачев успокоил жителей сел Лох и Шалава, отметив, что жители вправе сохранить эти названия. Об этом сообщила "Газета.ру".

"Еще раз повторю – закон направлен на расширение полномочий муниципальных властей. Мы не предлагаем насильно менять какие-то названия, вся инициатива должна исходить исключительно от самих жителей – в этом вся идея", – уточнил Ткачев.

Таким образом, принудительного переименования сел не будет. Так он ответил на критику глав сельских поселений, где расположены вышеуказанные населенные пункты о том, что их эти названия устраивают. В частности, вице-спикер Саратовской областной думы Татьяна Ерохина заявила, что жители села Лох гордятся своим названием.

Депутат пояснил, что закон нужен для тех жителей, которые хотят сменить название, но сталкиваются с большими юридическими трудностями. Именно для этого и нужна данная инициатива.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о запрете употребления в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов. Инициативу выдвинули вице-спикер ГД Владислав Даванков и депутат Ткачев.

Депутаты предлагают дополнить закон запретом на употребление оскорбительных, нецензурных, уничижительных, принижающих достоинство жителей населенных пунктов слов.