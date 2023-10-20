Москвичей предупредили о тумане до утра 20 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве до утра 20 октября ожидается туман с ухудшением видимости до 300–500 метров. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"По данным МЧС, в ближайшие часы и до утра в некоторых районах Москвы ожидается туман с ухудшением видимости до 300–500 метров", – указано в сообщении.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее синоптики рассказали, что столичные столбики термометров могут опуститься до минусовых значений к выходным. В ночь на пятницу, 20 октября, в городе будут морозы. Температура воздуха ночью и днем понизится до -2 градусов, максимум составит 3 градуса тепла.

В выходные, 21 и 22 октября, придется резкое похолодание, столбики термометров покажут -6...-1 градус.



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