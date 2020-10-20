Скончался декан философского факультета МГУ Владимир Миронов

Фото: philos.msu.ru

Скончался декан философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Владимир Миронов. Ему было 67 лет. Об этом говорится на сайте факультета МГУ.

"Философский факультет МГУ с глубокой скорбью сообщает, что 20 октября 2020 года скончался декан философского факультета, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Васильевич Миронов", – заявили сотрудники университета, выразив слова соболезнования его родным и близким.

Владимир Миронов родился 4 апреля 1953 года. После окончания военной службы он поступил в МГУ на философский факультет. С октября 1979 по март 1981 года он учился на кафедре диалектического материализма философского факультета МГУ.

После окончания университета ему предложили стать сотрудником кафедры. В 1998 году Миронов был избран деканом философского факультета МГУ. Он также заведовал кафедрой онтологии и теории познания философского факультета МГУ.