Умер Герой Советского Союза, прорвавшийся на танке к зданию Рейхстага

В Самаре на 96-м году жизни скончался герой Советского Союза Владимир Чудайкин, прорвавшийся на танке к зданию Рейхстага в 1945 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Самарскую область, всю Россию постигла тяжелая утрата: ушел из жизни легендарный человек, один из самых уважаемых людей нашей губернии и нашего Отечества, Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин", – говорится в сообщении.

Чудайкин скончался из-за обострения хронических заболеваний. Он был последним живым Героем Советского Союза 3-й ударной армии, бойцы которой водрузили знамя Победы над Рейхстагом в Берлине.

1 мая 1945 года несмотря на ранение старшина Чудайкин в составе штурмовой группы на танке прорвался к зданию Рейхстага, поддерживая пехоту.

После окончания войны он продолжил службу в ВС СССР, а затем почти 40 лет проработал на Куйбышевском металлургическом заводе.

Соболезнования в связи с кончиной Чудайкина выразили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и командование Центрального военного округа и дислоцированное в Самарской области управление 2-й гвардейской общевойсковой армии.