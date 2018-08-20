Две трети россиян верят в заговор против России – опрос

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Две трети россиян верят в заговор против своей страны, сообщает ТАСС. К такому выводу в ходе опроса пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, 66 процентов жителей России полагают, что некая группа лиц хочет переписать историю страны и подменить факты, чтобы навредить. Причем среди 45-59-летних и людей старше 60 лет эта доля выше. В обеих возрастных группах такого мнения придерживаются по 72 процента респондентов.

26 процентов отрицают, что такая группа лиц может существовать. Они убеждены, что некоторые историки пересматривают события в стране, но только потому, что хотят узнать истину. В основном так отвечали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Еще 63 процента заявили, что существует некая организация, которая стремится разрушить духовные ценности россиян путем пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации. Чаще всего так отвечали люди 45-59 лет. В то же время каждый четвертый респондент с этим не согласился.

Как показал опрос, молодые люди в возрасте до 24 лет уверены, что у лиц, защищающих права сексуальных меньшинств, нет разрушительных целей.

Ранее стало известно, что почти половина россиян верит в существование инопланетян. 45 процентов респондентов считают, что жизнь существует вне нашей планеты.