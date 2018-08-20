Почти четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве во вторник.

Как сообщает портал "Метеоновости", 20 августа столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт. При облачной погоде с прояснениями пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град. В отдельных районах города может выпасть 15-20 миллиметров осадков.

Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за ухудшения погоды во вторник, 21 августа. По данным ведомства, в городе ожидается усиление ветра, дождь, гроза. В ночь на 21 августа в Москве похолодает до 14 градусов. Скорость ветра местами может достигать 18 метров в секунду.

Синоптики также сообщали, что на текущей неделе в Москве заметно похолодает. Циклон уступит место холодному атмосферному фронту. Дожди усилятся до ливней и временами будут с грозами, порывы ветра станут чувствительнее, а воздух остынет. Днем ожидается до +22 градусов.