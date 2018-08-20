В центрах "Мои документы" началась бесплатная вакцинация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 70 столичных офисах "Мои Документы" началась бесплатная вакцинация против сезонного гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг.

Вакцинация будет проходить с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, а в воскресенье с 9:00 до 16:00. Во флагманских офисах – с 10:00 до 22:00 ежедневно.

В пресс-службе отметили, что процедура производится только с письменного согласия пациента и только для граждан России, достигших 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт.

В прошлом году столичные центры госуслуг впервые принимали участие в кампании департамента здравоохранения по мобильной вакцинации от гриппа. Тогда в центрах сделали прививки более 80 тысяч москвичей.

Ежегодная вакцинация против гриппа в Москве началась 20 августа и продлится до 28 октября. В общей сложности в столице будет работать более 500 пунктов, где любой москвич сможет бесплатно сделать прививку.

В поликлиниках вакцинация будет проходить с 20 августа по 6 ноября, включая выходные дни. В выходные время работы прививочных пунктов сокращено: в будни можно обратиться с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 18:00, в воскресенье – с 9:00 до 16:00. В детских поликлиниках в будни время работы такое же, в выходные – с 9:00 до 15:00.

Мобильные пункты также открываются прямо рядом с метро, МЦК и ж/д станциями. Время работы также аналогично взрослым поликлиникам.

Также с этого года москвичи могут впервые делать прививки, даже не отвлекаясь от покупок. Во время профилактической кампании 2018 года медпункты откроются в девяти торговых центрах. Время их работы такое же, как и у взрослых поликлиник, центров госуслуг и мобильных пунктов.