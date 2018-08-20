Среда может стать самым холодным днем на этой неделе в Москве

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Среда, 22 августа, может стать самым холодным днем на этой неделе в Москве. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

"В среду с отходом циклона, погода начнет улучшаться, дожди прекратятся, но поступающий с северо-запада холодный воздух снизит показания термометров, в среду днем температура воздуха вряд ли поднимется выше 18-20 градусов. Среда может оказаться самым холодным днем недели", – сообщил специалист погодного центра, передает Агентство "Москва".

А вот начало недели в столице будет по-летнему теплым. Максимальная температура воздуха в столице в понедельник составит +22...+25 градусов. Но местами не исключены небольшие осадки. Во вторник в городе немного похолодает. Через Москву пройдет холодный фронт, который принесет с собой дожди и местами грозы. Воздух прогреется до 20–22 градусов.

Однако к концу недели температурные показатели вновь окажутся выше нормы. Ночами станет достаточно прохладно: температура будет понижаться ниже 10 градусов, в столичном регионе до плюс четырех-девяти градусов. В пятницу днем температура воздуха составит +21...+23 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о надвигающемся похолодании на предстоящей рабочей неделе.

По его словам, в середине недели максимальная температура днем после обеда будет достигать 18 градусов, однако следующие выходные в Москве вновь порадуют комфортной летней погодой.