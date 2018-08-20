Минспорта будет изымать имущество спортсменов за употребление допинга

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Минспорта планирует изымать имущество спортсменов за употребление допинга, сообщают "Известия". Предложения по ужесточению наказания за употребления запрещенных веществ сейчас готовят в Минспорте.

Поправки также коснуться врачей, тренеров и других специалистов. У них будут забирать любые доходы и имущество, полученные за достижения на соревнованиях.

В ведомстве отметили, что информаторов, сообщивших о нарушениях, возьмут под защиту. В частности, из будут защищать от неправомерного увольнения.

Разработанные в Минспорте предложения будут приниматься в установленном порядке в конце этого года. Разработкой этих нововведений занимается Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Также правительство может лишить финансирования региональные спортивные организации в случае нарушения антидопинговых правил.