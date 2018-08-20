Синоптики предупредили о колебании геомагнитного фона в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Облачная погода, небольшие дожди и до 27 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 20 августа.

Как сообщает портал "Метеоновости", атмосферное давление продолжит падать и "фон его приблизится к нормальному". Ветер западный 3-8 метров в секунду, относительная влажность воздуха составит 40-50 процентов.

Синоптики предупредили, что "колебания метеоэлементов негативно скажутся на самочувствии метеочувствительных людей, страдающих, прежде всего, сердечно-сосудистыми патологиями". Неблагоприятным фактором для этой категории людей, кроме того, станет неспокойный геомагнитный фон.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что в Москве в течение недели столбики термометров снизятся до 19 градусов тепла, а также пройдут ливни с грозами. Также был продлен желтый уровень погодной опасности из-за высокого риска возникновения пожаров.