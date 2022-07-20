Ученые рассказали, какой витамин снижает риск возникновения депрессии

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Ежедневный прием витамина B6 может снизить тревожность и риск развития депрессии, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Уточняется, что исследование среди 300 добровольцев было проведено учеными из университета Рединга. Участники были разделены на две группы, одна из которых принимала добавки с витамином B6 или B12 в повышенных дозировках, вторая – плацебо.
В результате анализа выяснилось, что благодаря приему витамина B6 у исследуемых уменьшился уровень тревожности, в то время как витамин B12 и плацебо такого эффекта не дали.
Как отметили ученые, у принимающих B6 в мозге вырос уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая способна облегчить симптомы депрессии. При этом они уточнили, что продукты с высоким содержанием данного витамина не способны оказать такое же влияние.
"Тунец, нут, фрукты и овощи содержат витамин B6, но чтобы было положительное влияние на настроение, нужно принимать витаминные добавки", – подчеркнул один из авторов исследования, доктор Дэвид Филд.
Ранее врач-эндокринолог Екатерина Кравцова рассказала о продуктах питания, БАДах и других препаратах, оказывающих положительное влияние на эмоциональное состояние человека.
Настроение человека напрямую связано с биохимическими процессами, участие в которых также принимают магний, жирорастворимые витамины Д, А, Е. Удержать гормон спокойствия на допустимом уровне можно путем употребления перечисленных веществ. Они содержатся в продуктах питания, витаминных комплексах и БАДах. Чтобы повысить уровень дофамина, можно также включить в рацион мясо и бобовые.
"Доктор 24": недостаток витаминов
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