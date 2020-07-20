Москва занимает 28-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице число новых случаев COVID-19 составляет 4,56 на 100 тысяч человек, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, Москва занимает 28-е место среди российских регионов.

Как сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе, число новых случаев COVID-19 снизилось на 45,9%. Уже пятый день держится отметка на уровне 500 человек.

"50% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% – от 46 до 65 лет, 9% – от 66 до 79 лет, еще 3,8% – старше 80 лет. Также 8,2% среди заболевших – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Мэр Москвы подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

