Путин рассмотрит вопрос о продаже пива на футбольных соревнованиях

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Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос более либерального подхода к продаже пива во время футбольных соревнований.
"Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим", – цитирует его РИА Новости.
Это стало ответом на слова главы республики Татарстан Рустама Минниханова. Он рассказал президенту, что в регионе на чемпионате мира напитка продали на 89 миллионов рублей. Никаких проблем в итоге не возникло, пояснил Минниханов.
"Просил бы посмотреть, во-первых, все-таки мужчины любят пиво... Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных", – заявил он.
Глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин считает, что лига заинтересована в том, чтобы пиво разрешили продавать на стадионах и чтобы пивные бренды пришли в футбол. Он полагает, что пиво – атрибут любого футбольного болельщика.
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн утверждает, что болельщики мундиаля не злоупотребляли алкоголем. По его мнению, турнир прошел трезво и успешно. "Я думаю, что человечество постепенно откажется от психоактивных веществ, в том числе и алкоголя, поэтому самые "трезвые" чемпионаты мира еще впереди", – заключил врач.
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