Защита экс-главы столичного СК Дрыманова обжаловала арест

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Адвокат бывшего руководителя Главного следственного управления СК по Москве Александра Дрыманова подал апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, защита обжаловала арест генерала. Об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова, передает Агентство "Москва".

Краснова уточнила, что дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде еще не назначена.

Ранее сообщалось, что Дрыманова поместили в карантинную камеру СИЗО "Лефортово". СИЗО, как отмечалось, обеспечено холодильниками и телевизорами только на 60%.

17 июля Лефортовский суд арестовал Дрыманова на два месяца. Ему инкриминируют два эпизода получения взятки в особо крупном размере. Сумма одной из них составила 10 тысяч евро.