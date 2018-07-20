Москвичей пригласили сразиться в поединке на лучшее барбекю на фестивале "Свежесть лета"

20 июля, 16:27
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
В Екатерининском парке в субботу, 21 июля, на семейном фестивале "Свежесть лета" посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и посоревноваться в кулинарных способностях. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты.
В его рамках фестиваля планируется провести первый Московский семейный чемпионат "Кулинарный поединок" на самое лучшее барбекю.
Также посетители смогут поучаствовать в спортивной программе, которая начнется утром. Сперва пройдет занятие по йоге, потом запланирован марафон на роликах и самокатах по аллеям парка. Также в программе спортивные танцы.
Мужчины смогут побывать на мастер-классах по боевым искусствам.
В рамках фестиваля запланирована спартакиада для многодетных семей. Для людей старшего возраста пройдет парад-марафон песенных коллективов и исполнителей, подготовленный проектом "Московское долголетие".
Ранее сообщалось, что фестиваль "Свежесть лета" пройдет в Екатерининском парке в субботу, 21 июля. Основная программа начнется в 11:00 утра. Для детей весь день будет работать читальня. Юных гостей также ждут занимательные квесты и викторины.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: