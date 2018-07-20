Москвичей пригласили сразиться в поединке на лучшее барбекю на фестивале "Свежесть лета"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В Екатерининском парке в субботу, 21 июля, на семейном фестивале "Свежесть лета" посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и посоревноваться в кулинарных способностях. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты.

В его рамках фестиваля планируется провести первый Московский семейный чемпионат "Кулинарный поединок" на самое лучшее барбекю.

Также посетители смогут поучаствовать в спортивной программе, которая начнется утром. Сперва пройдет занятие по йоге, потом запланирован марафон на роликах и самокатах по аллеям парка. Также в программе спортивные танцы.

Мужчины смогут побывать на мастер-классах по боевым искусствам.

В рамках фестиваля запланирована спартакиада для многодетных семей. Для людей старшего возраста пройдет парад-марафон песенных коллективов и исполнителей, подготовленный проектом "Московское долголетие".

Ранее сообщалось, что фестиваль "Свежесть лета" пройдет в Екатерининском парке в субботу, 21 июля. Основная программа начнется в 11:00 утра. Для детей весь день будет работать читальня. Юных гостей также ждут занимательные квесты и викторины.