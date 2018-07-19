Фестиваль "Свежесть лета" пройдет в Екатерининском парке 21 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Семейный фестиваль "Свежесть лета" пройдет в Екатерининском парке в субботу, 21 июля. Посетителей ждут уроки от ведущих шеф-поваров, занятия йогой, кулинарный поединок и многое другое.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, основная программа начнется в 11:00 утра.

Любители танцев и активного отдыха смогут принять участие в открытом мастер-классе по зумбе, боевым искусствам и сыграть в турнире по городкам.

На фестивале будет работать специальная бьюти-зона, где стилисты и визажисты расскажут о правильном уходе за собой.

Для детей весь день будет работать читальня. Юных гостей также ждут занимательные квесты и викторины.