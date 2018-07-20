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Общество

20 июля, 13:05

В Североуральске устранили причину загрязнения питьевой воды

общество происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Обвал русла реки Калья в Североуральске, который привел к проблемам со снабжением питьевой водой, устранили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Как отмечается, работы завершили вечером 19 июля.

В четверг промывают систему водоснабжения. В течение суток произведут гиперхлорирование системы водоснабжения. После этого возьмут пробы на соответствие воды нормам.

Показатель цветности воды на утро 20 июля составляет 18,9 при норме 20, мутность воды – 14,62 при норме 1,5.

16 июля, по данным регионального главка МЧС, в Североуральске произошел обвал в канале реки Калья. Из-за этого речная вода попала в водозабор, а качество питьевой воды ухудшилось.

В городе, в котором проживают 30 тысяч человек, а также в трех ближайших населенных пунктах, питьевой воды не было с начала недели. Питьевую воду выдавали по два литра в день на человека.

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