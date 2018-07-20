Названы дата и место прощания с Изольдой Высоцкой

Прощание со скончавшейся на 82-м году жизни народной артисткой России Изольдой Высоцкой пройдет 22 июля в 13:30 в ритуальном зале службы "Реквием". Об этом передает "Российская газета".

"В театре прощания не будет, так как она хотела, чтобы ее в театре запомнили живой актрисой", – заявила директор театра имени Мамина-Сибиряка Ольга Анисимова.

Она уточнила, что Высоцкую похоронят на "Аллее Славы" местного кладбища.

Дирекция театра, на сцене которого работала Изольда Константиновна, планирует установить памятную доску Высоцкой и посвятить актрисе один из спектаклей в начале следующего театрального сезона.

Ранее сообщалось, что утром 20 июля скончалась первая жена Владимира Высоцкого у себя дома. В театре отметили, что актриса полноценно работала в этом сезоне, который завершился несколько недель назад.

Причина смерти Изольды Высоцкой еще не известна.

Актриса родилась в 1937 году в Горьком. Выпускница школы-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ работала в театрах Киева, Ростова, Перми, Владимира

и Нижнего Тагила. Помимо этого, она также преподавала сценическую речь на актерском отделении Нижнетагильского колледжа искусств.