Названы дата и место прощания с Изольдой Высоцкой

Прощание со скончавшейся на 82-м году жизни народной артисткой России Изольдой Высоцкой пройдет 22 июля в 13:30 в ритуальном зале службы "Реквием". Об этом передает "Российская газета".
"В театре прощания не будет, так как она хотела, чтобы ее в театре запомнили живой актрисой", – заявила директор театра имени Мамина-Сибиряка Ольга Анисимова.
Она уточнила, что Высоцкую похоронят на "Аллее Славы" местного кладбища.
Дирекция театра, на сцене которого работала Изольда Константиновна, планирует установить памятную доску Высоцкой и посвятить актрисе один из спектаклей в начале следующего театрального сезона.
Ранее сообщалось, что утром 20 июля скончалась первая жена Владимира Высоцкого у себя дома. В театре отметили, что актриса полноценно работала в этом сезоне, который завершился несколько недель назад.
Причина смерти Изольды Высоцкой еще не известна.
Актриса родилась в 1937 году в Горьком. Выпускница школы-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ работала в театрах Киева, Ростова, Перми, Владимира
и Нижнего Тагила. Помимо этого, она также преподавала сценическую речь на актерском отделении Нижнетагильского колледжа искусств.
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