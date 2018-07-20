В Нижнем Тагиле скончалась первая жена Владимира Высоцкого

Первая жена Владимира Высоцкого актриса Изольда Высоцкая скончалась у себя дома в Нижнем Тагиле, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Информацию о смерти артистки подтвердили в Нижнетагильском драматическом театре. Там рассказали, что Высоцкая умерла в своем доме в 05:30. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

В театре рассказали, что Высоцкая полноценно работала в этом сезоне, танцевала на сцене и, как всегда, была очень яркой. В последний раз коллектив видел ее 19 июня на закрытии сезона.

Изольда Константиновна родилась 22 января 1937 года в Нижнем Новгороде. С Высоцким они познакомились на третьем курсе школы-студии Московского Художественного театра. С 1970 года она работала в Нижнетагильском драматическом театре.