Минкульт РФ одобрил идею создания "Пушкинской карты" для участников СВО

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Минкультуры РФ одобрило идею первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой о создании "Пушкинской карты" для участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ответ ведомства депутату.

"В полной мере разделяя позицию о важности и особой актуальности проблемы социокультурной реинтеграции участников СВО, Минкультуры готово в рамках своих полномочий оказать содействие в разработке и реализации соответствующей программы", – следует из письма.

Разработкой проекта займутся Минкультуры, Минцифры и фонд "Защитники Отечества". Ожидается, что его концепция будет определена к 1 июля, а к октябрю 2024 года будут проработаны технические и цифровые аспекты проекта.

Лантратова ранее предложила ежегодно выделять участникам СВО и членам их семей по 15 тысяч рублей на посещение культурных учреждений. Она уточнила, что программе можно дать название "Верещагинская карта" в память о великом русском художнике-баталисте Василии Верещагине.

