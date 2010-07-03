Сообщения об изменении норматива отопления опровергли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Информация об изменении норматива отопления в зависимости от этажности не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства России.
"Минстрой России опровергает информацию, распространенную "Парламентской газетой" со ссылкой на депутата Б. М. Гладких, как несоответствующую действительности. Положений, позволяющих устанавливать разные нормативы в одном доме, нет", – заявило ведомство.
В министерстве отметили, что для выравнивания условий предоставления ЖКУ регионы до 1 января 2020 года должны установить единые нормативы на отопление жилых помещений.
Предусмотрена дифференциация по этажности и по типу домов, но решение принимается с полной оценкой влияния на величину платежа (с учетом установленных ограничений индексов изменения платы) граждан. Сегодня пока никаких изменений подходов к установлению нормативов не планируется.
Ранее в СМИ сообщалось, что с 2020 года в России будут менять норматив отопления в зависимости от этажности дома. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, могут увеличиться платежи: основная нагрузка ляжет на собственников квартир с 1 по 4 этажи.
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