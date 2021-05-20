Умер кинооператор Кирилл Мошкович

Фото: facebook.com/kirillkino
Кинооператор, лауреат премии "ТЭФИ" Кирилл Мошкович скончался в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Российского государственного института сценических искусств (ГРИСИ).
Мошкович скончался 19 мая после продолжительной болезни. Ему было 53 года. Дату и место прощания объявят позднее.
Кирилл Мошкович снял несколько десятков документальных, игровых фильмов и телевизионных сериалов. В частности, он работал над картинами "Потомки Пушкина", "Киммерийский затворник" и "Красная корона".
Также кинооператор сотрудничал с иностранными киностудиями. Он снимал документальные фильмы для каналов Японии, Германии, США. В 2006 году участвовал в съемках фильма "Элегия жизни. Ростропович. Вишневская", за что был удостоен премии "ТЭФИ" за лучшую операторскую работу.
Кирилл Мошкович работал на площадке с Валентином Гафтом, Александром Лазаревым, Светланой Немоляевой, Светланой Крючковой, Чулпан Хаматовой, Михаилом Пореченковым, Юлией Пересильд и другими.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: