Умер кинооператор Кирилл Мошкович

Фото: facebook.com/kirillkino

Кинооператор, лауреат премии "ТЭФИ" Кирилл Мошкович скончался в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Российского государственного института сценических искусств (ГРИСИ).

Мошкович скончался 19 мая после продолжительной болезни. Ему было 53 года. Дату и место прощания объявят позднее.

Кирилл Мошкович снял несколько десятков документальных, игровых фильмов и телевизионных сериалов. В частности, он работал над картинами "Потомки Пушкина", "Киммерийский затворник" и "Красная корона".

Также кинооператор сотрудничал с иностранными киностудиями. Он снимал документальные фильмы для каналов Японии, Германии, США. В 2006 году участвовал в съемках фильма "Элегия жизни. Ростропович. Вишневская", за что был удостоен премии "ТЭФИ" за лучшую операторскую работу.

Кирилл Мошкович работал на площадке с Валентином Гафтом, Александром Лазаревым, Светланой Немоляевой, Светланой Крючковой, Чулпан Хаматовой, Михаилом Пореченковым, Юлией Пересильд и другими.