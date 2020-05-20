В Роскачестве проверили женские джинсы семи торговых марок

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В Роскачестве проверили женские джинсы марок "Твое", Baon, Gloria Jeans, Zara, H&M, Levis, Love Republic, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Согласно результатам исследования, все джинсы были признаны нетоксичными. По гигроскопичности все джинсы соответствуют нормам технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", что ожидаемо, учитывая впитывающие свойства основных волокон – хлопка", – отмечается в сообщении.

При этом в ходе проверок специалисты выявили в маркировке H&M и Baon недостоверно прописанный состав изделия. Говоря о требованиях по воздухопроницаемости, эксперты отметили, что только джинсы "Твое" соответствуют показателям одежды.

Также эксперты проверили джинсы на устойчивость окраски после стирки и на воздействие дистиллированной воды. Показателям соответствуют продукции "Твое", H&M, Levis, Love Republic. На стойкость к стиранию не прошла проверку только одна марка – Zara, на прочность – Love Republic.

Ранее специалисты Роскачества проверили средства для мытья посуды и выяснили, что средства стали хуже справляться с загрязнениями и в большинстве своем не прошли "тарелочный тест". Кроме того, участились случаи нарушений по микробиологическим показателям.

