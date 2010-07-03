Доработанный законопроект об оружии внесли в Госдуму

Группу депутатов повторно внесла в Госдуму проект закона об оружии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.
Подготовленные поправки должны упростить покупку гражданского нарезного оружия для охотников и спортсменов. Кроме того, ремонт и обслуживание оружия хотят сделать доступней.
Как пояснил Пискарев, законопроект направлен на поддержку отечественных производителей.
"Это решение позволит стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в данной сфере, а также поможет сэкономить немалые средства и самим охотникам, которым теперь не придется ехать порой за сотни километров к производителю, чтобы отремонтировать ружье", – сказал парламентарий.
Ранее Росгвардия предложила повысить возраст для покупки оружия до 21 года. В ответ на это Пискарев заявил, что депутаты не собираются вносить в законопроект никаких революционных изменений.
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