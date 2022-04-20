ГД приняла закон о расширении оснований для получения отцами маткапитала

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Госдума 20 апреля приняла закон о возможности получения отцами материнского капитала в случае смерти матери.

Закон предусматривает получение дополнительных мер государственной поддержки мужчинами с гражданством РФ, которые в одиночку воспитывают второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, в случае смерти матери, даже если женщина не имела гражданства РФ. Также предлагается распространить право на получение материнского капитала на отцов-одиночек, воспитывающих первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года.

Кроме того, документ предусматривает переход права на маткапитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, который в одиночку воспитывает двух и более детей.

Ранее заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова предложила определить единое ведомство, которое возьмет на себя решение вопросов семьи и детства. Она отметила, что сегодня ни один из органов исполнительной власти не уполномочен напрямую решать такие задачи, а в совокупности функционал ведомств не дает целостного формата поддержки семьи. Кузнецова призвала совместно обратиться к правительству с этим вопросом.