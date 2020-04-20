KP.RU проводит онлайн-лекции на полезные темы в период самоизоляции

14:59
Фото: архив "Комсомольской правды"
KP.RU проводит онлайн-лекции для жителей России в период самоизоляции. Каждый день по будням их можно посмотреть на сайте и в соцсетях "Комсомольской правды".
Лучшие лекторы страны в прямом эфире расскажут про здоровье, работу, науку, вдохновение и многое другое.
Самоизоляция – отличная возможность уделить время самообразованию, а онлайн-лекции найдутся на KP.RU.
20 апреля, 17:30
Спикеры: Виталий Орлов, руководитель кинологического центра "Школа Орлова"; Яна Орлова, ветеринарный врач.
Тема: "Люди и питомцы дома: что делать, чтобы все были счастливы".
21 апреля, 17:30
Спикеры: Евгений Ачкасов, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета; Ксения Юрку, ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета.
Тема: "Упражнения, которые нужно делать каждый день".
22 апреля, 18:30
Спикер: Сергей Рязанский, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации.
Тема: "Космические лайфхаки в период самоизоляции: как дисциплинировать себя и с пользой проводить время".
23 апреля, 18:30
Спикер: Михаил Хорс, клинический психолог, писатель.
Тема: "Легкие способы бросить курить".
24 апреля, 17:30
Спикер: Василий Буров, член экспертного совета при правительстве РФ, советник МИЭМ НИУ ВШЭ, создатель технологической компании WikiVote.
Тема: "Дом будущего: какими станут наши квартиры в 2030".
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