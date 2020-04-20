KP.RU проводит онлайн-лекции на полезные темы в период самоизоляции

Фото: архив "Комсомольской правды"

KP.RU проводит онлайн-лекции для жителей России в период самоизоляции. Каждый день по будням их можно посмотреть на сайте и в соцсетях "Комсомольской правды".



Лучшие лекторы страны в прямом эфире расскажут про здоровье, работу, науку, вдохновение и многое другое.

Самоизоляция – отличная возможность уделить время самообразованию, а онлайн-лекции найдутся на KP.RU.

Расписание лекций на 20-24 апреля

20 апреля, 17:30

Спикеры: Виталий Орлов, руководитель кинологического центра "Школа Орлова"; Яна Орлова, ветеринарный врач.

Тема: "Люди и питомцы дома: что делать, чтобы все были счастливы".

21 апреля, 17:30

Спикеры: Евгений Ачкасов, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета; Ксения Юрку, ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета.

Тема: "Упражнения, которые нужно делать каждый день".

22 апреля, 18:30

Спикер: Сергей Рязанский, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации.

Тема: "Космические лайфхаки в период самоизоляции: как дисциплинировать себя и с пользой проводить время".

23 апреля, 18:30

Спикер: Михаил Хорс, клинический психолог, писатель.

Тема: "Легкие способы бросить курить".

24 апреля, 17:30

Спикер: Василий Буров, член экспертного совета при правительстве РФ, советник МИЭМ НИУ ВШЭ, создатель технологической компании WikiVote.

Тема: "Дом будущего: какими станут наши квартиры в 2030".