С 20 марта закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро

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Москва 24

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Общество

08:11

Москвичам рассказали о погоде 20 марта

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице и Московской области в субботу ожидается переменная облачность и до 2 градусов тепла. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"20 марта на юго-восточной периферии антициклона при переменной облачности еще не исключен слабый снежок. Максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов тепла, по области до плюс 2 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее метеорологи предполагали, что снег в Москве пролежит весь март. При этом во второй половине месяца ожидались увеличение снежного покрова и отрицательные температуры по ночам.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, годовая норма осадков прошедшей зимой оказалась превышена на 16%. Всего в зимний период в городе выпало 174 сантиметра снега.

Москвичам рассказали о похолодании 20 марта

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