Первые досрочные ЕГЭ-2019 прошли без нарушений

Первые экзамены досрочного периода ЕГЭ прошли без нарушений, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
"Благодаря качественной подготовительной работе в регионах и проведенным перед началом экзаменов апробациям процедуры ЕГЭ, в том числе с использованием новой технологии, досрочный период начался организованно, в штатном режиме. Первые экзамены прошли без сбоев и нарушений", – сказал глава ведомства Сергей Кравцов.
На досрочные ЕГЭ по географии зарегистрировались почти 900 человек. На ЕГЭ по литературе – более 3600 человек. Во всех пунктах проведения экзамена была использована технология печати экзаменационных материалов в аудиториях.
В Мордовии, Тыве, Ивановской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях досрочные ЕГЭ проходят с использованием технологии передачи материалов по Сети. Досрочный период ЕГЭ длится с 20 марта по 10 апреля. В досрочном порядке единый госэкзамен сдают более 35 тысяч человек.
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