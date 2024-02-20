Москвич прошел пешком 56 километров с запада до востока столицы

Фото: телеграм-канал "Москва 125"

Житель Москвы Илья Вахонин прошел всю столицу с запада на восток, потратив на это 11 часов пути. По данным телеграм-канала "Москва 125", для этого ему понадобилось 56 километров.

Мужчина начал свой путь на самой западной станции столичного метрополитена – "Аэропорт Внуково". Конечной точкой маршрута стала другая крайняя точка метро – станция "Некрасовка".

"Это не было легко, это было неимоверно сложно. Я не чувствую ног. Я просто не могу идти. Но я смог", – поделился он.

По информации телеграм-канала "Это Москва", этот путь был проделан еще 21 декабря 2023 года.

Также мужчина дважды пытался покорить дистанцию от севера до юга Москвы. Но путь от "Физтеха" до "Бунинской аллеи" ему удалось пройти лишь со второго раза. Для этого ему понадобилось 24 часа и 23 минуты.

"Это было крайне тяжело, но 100% стоило того", – рассказал Вахонин.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что благодаря реконструкции пешеходных дорог, набережных и других общественных пространств жители и гости столицы могут с комфортом гулять, отдыхать и заниматься спортом.

По словам градоначальника, с 2010 года благоустроили 68 километров вдоль 42 набережных города. В 2024 году специалисты продолжат работы и благоустроят Кадашевскую набережную, территории Чистого залива и Большого и Малого Строгинских затонов, уточнял мэр Москвы.

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