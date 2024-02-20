Диетолог призвала менять свой рацион в зависимости от возраста

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Рацион и различные диеты следует составлять в зависимости от возраста, например, людям до 25 лет нельзя произвольно отказываться от тех или иных продуктов. Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала в эфире радио Sputnik о том, как стоит питаться до 25 лет, после 35 и после 50.

По ее словам, здоровое питание в разные периоды жизни имеет свою специфику. В частности, до 25 лет происходит биологическое взросление организма, в связи с чем вводить ограничительные диеты нельзя. В этот период люди привыкли экспериментировать над своим телом: похудение, переход на вегетарианство или на кетодиету, отметила она.

Однако, продолжила Белоусова, такие методы не всегда бывают полезными. Уже после 25 лет происходит становление человека в экономическом и профессиональном плане. Из-за этого возникают стрессы, уточнила эксперт.

После этого возраста следует следить за калорийностью питания, чтобы не было набора веса, отметила врач. Она подчеркнула, что особенно это нужно делать женщинам, но не из-за эстетических соображений, а из-за пика фертильного возраста.

Начиная с 35–40 лет следует корректировать рацион в зависимости от пола, указала эксперт. Так, мужчины в плане сердечно-сосудистой системы начинают стареть уже в 35. Белоусова отметила, что в этом возрасте им следует употреблять продукты, которые содержат меньше холестерина.

"Питание должно носить еще и антистрессовый характер, для этого подойдут хлеб и молочные продукты. Начиная с 40 лет нужно думать о предстательной железе и включать в рацион продукты, содержащие каротиноиды: морковь, петрушку, укроп, зеленый лук. Помидоры – тоже "мужской" продукт", – сказала она.

Кроме того, женский организм с 35 лет тоже следует готовить к биологическим изменениям, продолжила врач. С этого возраста следует пить молоко, добавить в рацион творог и сыр. Для поддержания общего гормонального фона важны фитоэстрогены, которые содержатся в яблоках, грушах и так далее, поделилась медик.

Вместе с тем она не рекомендовала людям после 50 лет вводить какие-либо вегетарианские диеты. Пожилым лучше не отказываться от мяса, поскольку это может стать причиной выявления железодефицитной анемии, упадка сил и иммунитета. Белоусова посоветовала отдать предпочтение мясу с меньшим содержанием холестерина, а также обязательно добавить в рацион витаминно-минеральные комплексы.

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