Москва вновь обновила снежный рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Столица три дня подряд устанавливала рекорды по высоте снега. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Синоптик отметил, что снежный покров постепенно уменьшается, но его высота продолжает достигать исторических максимумов. По данным на утро 20 февраля, на метеостанции ВДНХ высота снега составила 64 сантиметра, уменьшившись на 2 сантиметра. Однако был побит рекорд 1994 года, когда высота снежного покрова составила 63 сантиметра.

По его данным, на остальных столичных метеостанциях высота снега варьируется от 59 сантиметров на Балчуге до 72 сантиметров в Тушине. Кроме того, существенные объемы снега зафиксировали в Московской области. В Серпухове высота сугробов – 51 сантиметр, в Павловском Посаде – 66 сантиметров.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что суточные рекорды по высоте сугробов в Москве будут обновляться как минимум до 21 февраля. Он предположил, что они смогут побить рекорд 122-летней давности.

Между тем главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заметила, что мороз, пришедший в Центральную Россию в начале недели, к выходным сменит оттепель. Температура, по информации синоптика, превысит норму на 5–6 градусов.

Около 5 градусов мороза ожидается в Москве днем 20 февраля