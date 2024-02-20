Москвичам рассказали о погоде 20 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 20 февраля, в столице и области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов мороза, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов мороза.

Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 756 миллиметров ртутного столба.

В Москве и Подмосковье из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 11:00 21 февраля.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сказала, что в субботу, 24 февраля, температура воздуха в столице может достичь 5 градусов тепла. Она заявила, что, скорее всего, температура до конца февраля будет чуть выше климатической нормы.