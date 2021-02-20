Мясников назвал самый полезный продукт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Орехи содержат огромное количество полезных микроэлементов, поэтому их необходимо добавлять в ежедневный рацион небольшими порциями. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, орехи, главным образом кедровые, являются богатым источником одного из наиболее важных и дефицитных микроэлементов – цинка. Кроме того, регулярное потребление орехов восполняет потребность организма в хроме и селене.

"В орехах есть все. Орехи – самый полезный продукт во всех отношениях", – заявил Мясников.

Ранее профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов рассказал, что умеренное употребление грецких орехов позитивно сказывается на работе сосудов, а также улучшает мозговую деятельность. Гастроэнтеролог отметил, что грецкие орехи содержат много полиненасыщенных жирных кислот, препятствующих развитию атеросклероза.