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Общество

20 февраля, 22:11

В Роструде разъяснили вопрос об индексации зарплат

общество экономика

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Начальник отдела надзора за соблюдением законодательства Роструда Александр Турков заявил, что обязанность работодателя индексировать зарплату предусмотрена Трудовым кодексом, но порядок прописан не четко, сообщает РИА Новости.

Турков назвал статью 134 "плавающей" и "не несущей императивных норм". "Единственное, что там однозначно, – это обязанность работодателя установить порядок индексации", – отметил он на конференции "Трудовое законодательство и цифровизация: новые вызовы и перспективы".

"А вот как индексировать, в каком порядке, это уже, если не ошибаюсь, три документа", – добавил начальник отдела. По его словам, к ним относятся локальные нормативные акты, трудовой договор и коллективный трудовой договор.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила закрепить в Конституции обязательную индексацию зарплаты.

Большинство российских работодателей планирует повысить зарплату сотрудникам в 2020 году. Пересмотреть зарплату собираются около 80% компаний с российским капиталом и примерно 90% компаний – с иностранным.

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