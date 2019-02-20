Доставщикам еды "Ромео и Джульетте" подарят поездку в Париж

Фото: twitter.com/KAHN_KUN

Героев снимка, на котором доставщики еды разных компаний запечатлены в объятиях, разыскивает Delivery Club, чтобы подарить им поездку в Париж на выходные, включая перелет и проживание в отеле, сообщает Lenta.ru со ссылкой на представителей компании.

"Мы не могли оставить без внимания современных Ромео и Джульетту и очень хотим, чтобы их история оказалась позитивней, чем финал шекспировской драмы", – сказал представитель компании.

Речь идет о фотографии, которую опубликовал в Twitter житель Новосибирска.

На фото сотрудник Delivery Club и сотрудница "Яндекс.Еды" обнимаются. Менее чем за сутки твит набрал 890 ретвитов и более семи тысяч лайков.

Ранее в Сети обсуждали фотографию, на которой доставщики "Яндекс.Еды" и Delivery Club что-то выясняют между собой.