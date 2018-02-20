Спуск боевых саней и подледная рыбалка ждут москвичей в День защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 500 мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, пройдут в столице. Специальные программы запланированы с 20 по 24 февраля в городских парках, библиотеках, музеях и культурных центрах.

Праздник на свежем воздухе организуют в 13 парках. В "Сокольниках" 23 февраля состоится шестой фестиваль боевых саней "Battle Сани". Его участниками станут команды от двух до пяти человек на тюбингах, стилизованных под самолеты, танки, лодки или космические корабли. Заезд пройдет на "Всепогорке", расположенной на 3-м Лучевом просеке.

Перед основным спуском боевых саней традиционно состоится заезд на тазах. Их и другие атрибуты посетителям выдадут на месте. Заезд на тазах запланирован с 12:00 до 13:00, на санях – с 13:00 до 14:00.

23 февраля в Парке Горького пройдет бесплатная экскурсия "Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения 1943–1948 годов". Начало в 11:00, 13:00 и 15:00 у Андреевского пешеходного моста на Пушкинской набережной. Посетителям расскажут, как культовая советская зона отдыха пережила Великую Отечественную войну.

С 13:00 до 17:00 в Лианозовском парке мужчины смогут посоревноваться в армрестлинге или в поднимании гирь. В 14:00 в Воронцовском парке состоится соревнование по подледной рыбалке среди рыбаков-любителей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В саду имени Баумана 23 февраля вход на каток для мальчиков и мужчин будет бесплатным, а с 18:00 до 21:00 можно прийти на праздничную дискотеку на льду. Послушать музыку в исполнении военных оркестров смогут гости Измайловского, Бабушкинского парков и Сиреневого сада. Праздничные мероприятия пройдут и в парках "Фили", "Кузьминки" и "Северное Тушино", в Парке Победы на Поклонной горе и Перовском парке.

Музеи, библиотеки и культурные центры также подготовили мероприятия: мастер-классы, выставку, экскурсию и квест. Праздничная программа ждет гостей читальни № 144, библиотеки № 257, музейно-мемориального комплекса "История танка Т-34", Московского литературного музея-центра Паустовского. Подробное расписание праздничных мероприятий можно будет найти здесь.

Вечером 23 февраля в 16 городских точках запустят салют в честь Дня защитника Отечества. Он начнется в 21:00 и продлится около 10 минут.