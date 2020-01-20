Роман "Истопник" Александра Куприянова стал лучшей книгой журналиста 2019 года

Фото: "Вечерняя Москва"/Наталья Феоктистова

Главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов получил награду от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в номинации "Лучшая книга, написанная журналистом, по итогам 2019 года".

Ведомство отметило роман "Истопник", впервые напечатанный в 2018-м, и это уже третья премия, которую Куприянов получает за произведение.

Роман повествует о строительстве Дуссе-Алиньского тоннеля на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали узниками ГУЛАГа. С одной стороны скалы тоннель копают заключенные мужского лагеря, с другой – женского. Ведущей линией в романе является любовная.

Союз журналистов Москвы провел прием, посвященный Дню российской печати, 17 января. Более 70 сотрудников средств массовой информации получили ежегодные премии от представителей государственных и городских ведомств, общественных деятелей. В том числе на церемонии были отмечены корреспонденты газеты "Вечерняя Москва" Алексей Хорошилов и Марьяна Шевцова.