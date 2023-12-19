Диетолог рассказала о самом вредном способе приготовления яиц

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Яйца могут быть полезны только тогда, когда их термически обрабатывают в щадящем режиме и во время приготовления не добавляют жирные продукты. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова.

"Жарка на масле увеличивает содержание насыщенных жиров и калорий в блюде, что может быть вредно для здоровья. Если вы все-таки предпочитаете яичницу, то готовьте ее на минимальном огне без добавления масла, на антипригарной сковороде", – посоветовала специалист.

Кроме того, врач уточнила, что желток должен быть прогрет, но при этом сохранять жидкую консистенцию. Также Разаренова порекомендовала не использовать в приготовлении яиц много соли или пряностей.

Как утверждает диетолог, в неделю человек может съесть порядка пяти-шести яиц. Это, по ее словам, будет правильным дополнением к иным видам белковых продуктов: к мясу, рыбе, птице и продуктам моря.

Ранее исследователи двух университетов в Коннектикуте доказали, что употребление по 3 яйца ежедневно в течение 28 дней улучшает количество микроэлементов, витаминов, холина, "хорошего холестерина" (ЛПВП), показатели крови.



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