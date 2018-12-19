Эксперт объяснил, почему россияне доверяют "старым" лекарствам

Россияне по-прежнему больше доверяют "старым" лекарственным препаратам. сообщает портал "News.ru". По данным аналитического агентства DSM Group, в этом году жители России чаще всего приобретали в аптеках бактерицидный пластырь, цитрамон и активированный уголь.
Почему люди, продолжают прибегать к помощи устаревших лекарств, несмотря на активное развитие фармацевтики, объяснил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. "Есть стереотип: от боли − цитрамон, от воспаления и антитоксичное − активированный уголь", − подчеркнул эксперт. По его словам, сейчас у этих средств есть замена, более дорогая, но без побочных эффектов.
Саверский отметил, что старые препараты так популярны именно из-за своей дешевизны. При этом специалист заявил, что такой выбор россиян едва ли можно считать удачным.
По мнению Саверского, данные продаж свидетельствуют о том, что многие россияне занимаются самолечением. Врач не станет назначать уже давно устаревшие лекарства, добавил эксперт.
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