В Москве за сутки госпитализировали 1 467 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в столице подтвердили 6 438 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб.

За это же время были госпитализированы 1 467 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в столичных больницах находятся 410 человек.

Большинство новых случаев коронавируса выявлено у горожан от 18 до 45 лет – 42,1%. Число новых пациентов в возрасте от 46 до 65 лет – 29,3%, от 66 до 79 лет – 9,8%. На людей старше 80 лет приходится 3,5% случаев, а на детей – 15,3%.

Специалисты также напомнили, что горожане старше 65 лет и москвичи с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим.

В России за последние сутки выявили 23 610 случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировано 2 015 608 случаев COVID-19.

Выздоровевшие от COVID-19 все равно должны носить маски, считает эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев. По его словам, это связано с тем, что переболевший коронавирусом какое-то время может быть переносчиком инфекции.