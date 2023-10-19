Москвичам рассказали о погоде 19 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 19 октября, в Москве и области прогнозируется облачная погода, дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов, в Подмосковье – от 1 до 6 градусов.

Юго-западный с переходом на северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что нынешняя погода с дождями и порывистым ветром почти соответствует началу ноября. Она уточнила, что до конца октября будут еще две волны тепла, пусть и непродолжительные.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве начался период предзимья, который может продлиться до середины декабря.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 19 октября